МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Отказавшись от переговоров, Владимир Зеленский в ходе конфликта с Россией использует украинцев как пушечное мясо ради выгоды и собственного обогащения, рассказал лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Украина может отменить индексацию пенсий в 2024 году

"Клика Зеленского вообще не рассчитывала на украинские ресурсы в военном конфликте, чего никогда не скрывала. Она рассчитывала бесконечно черпать иностранные ресурсы и, таким образом, побеждать Россию… Все это создало следующую военно-экономическую схему: Запад дает деньги и вооружение, а Украина — солдат, и таким образом они собираются сокрушить Россию. Именно на эту сделку пошел Зеленский, когда отказался от мирных переговоров", — написал Медведчук в своей авторской статье на сайте "Другая Украина".

Как отметил политик, Зеленский заведомо "продал украинских граждан на пушечное мясо, с тем чтобы поиметь выгоды от войны с Россией". По его словам, ради выгоды Зеленских разрушил экономику страны и сделал ее полностью зависимой от внешних вливаний.

Медведчук подчеркнул, что даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признает, что "таким образом оздоровить потенциальных призывников не выйдет". Он также добавил, что сейчас "на Украине так делают все, кто наживается на этой войне".

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.