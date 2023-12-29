ВАРШАВА, 29 дек — ПРАЙМ. Польский генштаб бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской. Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром 29 декабря неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров.

"Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство", — заявил начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула.

Он добавил, что принадлежность ракеты якобы подтверждается данными систем объективного контроля, но позже отметил, что пока оперирует еще не проверенными данными.

"У нас есть радиолокационное подтверждение этому — как наше национальное, так и союзническое (по НАТО — ред.)", — указал генерал, но это "подтверждение" не предоставил.