ВАШИНГТОН, 29 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО в связи с конфликтом вокруг Украины и призвал сограждан гордиться помощью Киеву. В США признали, что Байден подписал Украине "смертный приговор"

Отмечалось, что на всей территории Украины 29 декабря была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены.

Президент США в своем заявлении подчеркнул якобы с успехом проделанные операции на передовой, поэтому "американцы могут гордиться" поддержкой Украины.

"Но пока конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО", — заявил Байден.

Американский лидер полагает, что Москва угрожает "некоторым членам НАТО", что может вовлечь Соединенные Штаты в конфликт

Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.