ВАРШАВА, 29 дек — ПРАЙМ. Нота польского МИД, врученная по поводу залетевшей с Украины ракеты, включает в себя лишь голословные обвинения, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. Польша откажется от обвинений России в крушении самолета Ту-154

Ранее отмечалось, что временный поверенный в делах России был вызван в МИД Польши по поводу произошедшего.

"Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект, который польскими специалистами был идентифицирован как российская маневрирующая ракета", — рассказал Ордаш.

Он добавил, что просьбу подтверждения в письменной форме содержимого ноты — ему отказали.

Утром 29 декабря Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром 29 декабря неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Польский генштаб заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской.