Андрей Ордаш: нота МИД Польши содержит только голословные обвинения
ВАРШАВА, 29 дек — ПРАЙМ. Нота польского МИД, врученная по поводу залетевшей с Украины ракеты, включает в себя лишь голословные обвинения, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Ранее отмечалось, что временный поверенный в делах России был вызван в МИД Польши по поводу произошедшего.
"Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект, который польскими специалистами был идентифицирован как российская маневрирующая ракета", — рассказал Ордаш.
Он добавил, что просьбу подтверждения в письменной форме содержимого ноты — ему отказали.
Утром 29 декабря Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром 29 декабря неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Польский генштаб заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской.
https://1prime.ru/global/20231229/842712498.html