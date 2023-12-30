Генерал Фрейдинг: РФ может применять в военных целях лампочки для холодильников
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Запад недооценил возможности российского ВПК и готовность союзников снабжать необходимым Россию, она может использовать даже лампочки для холодильников в военных целях, пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на слова главы ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.
"Мы не отдавали себе отчет в том, что им (России — ред.) удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", — отметил генерал.
Кроме того, он добавил, что страны Запада не верили в то, что Россия сможет выстоять. Поэтому, по его словам, они проигнорировали возможности российской стороны в конфликте, в том числе готовность союзников России помогать ей.
"Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального Юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях", — считает генерал.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
https://1prime.ru/global/20231230/842713174.html