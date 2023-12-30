МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Запад недооценил возможности российского ВПК и готовность союзников снабжать необходимым Россию, она может использовать даже лампочки для холодильников в военных целях, пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на слова главы ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг. Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины

"Мы не отдавали себе отчет в том, что им (России — ред.) удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", — отметил генерал.

Кроме того, он добавил, что страны Запада не верили в то, что Россия сможет выстоять. Поэтому, по его словам, они проигнорировали возможности российской стороны в конфликте, в том числе готовность союзников России помогать ей.

"Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального Юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях", — считает генерал.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.