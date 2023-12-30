2023-12-30T11:19:00+03:00
2023-12-30T11:20:45+03:00
2023-12-30T11:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231230/842713646.html
Безэкипажный украинский катер уничтожен в Черном море
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Безэкипажный катер Украины, направлявшийся к Крыму, уничтожен утром в субботу в Чёрном море, сообщили в Минобороны России. "Тридцатого декабря около 10.00 мск в северо-западной... ПРАЙМ, 30.12.2023
впк, экономика, новости, в мире, россия, украина, черное море
https://cdnn.1prime.ru/images/83581/73/835817347.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83581/73/835817347.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83581/73/835817346.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83581/73/835817346.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83581/73/835817334.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83581/73/835817334.jpg
https://1prime.ru/world/20231229/842711126.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Безэкипажный катер Украины, направлявшийся к Крыму, уничтожен утром в субботу в Чёрном море, сообщили в Минобороны России.
"Тридцатого декабря около 10.00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", — сказали в ведомстве.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.