МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Безэкипажный катер Украины, направлявшийся к Крыму, уничтожен утром в субботу в Чёрном море, сообщили в Минобороны России. Раскрыто, на чьи плечи ляжет долговое бремя Украины

"Тридцатого декабря около 10.00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", — сказали в ведомстве.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.