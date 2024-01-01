МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Правительство Индии планирует создать внутренние запасы угля к 2030-32 годам, а затем приостановить добычу на 10 лет, передаёт издание Business Standard. МЭА предрекло новый рекорд по мировому спросу на уголь

По плану министерства угольной промышленности страны, Индия планирует создать запасы угля в объеме до 2,5 миллиарда тонн к 2030-32 годам, после добыча сырья будет приостановлена как минимум на десятилетие.

Ведомство также учитывает влияние на спрос угля, если возобновляемые источники энергии не смогут удовлетворить спрос на электроэнергию.

"Даже если возобновляемые источники энергии достигнут цели в 500 гигаватт к 2030 году, потребность в базовых источниках энергии все равно будет", — сообщил изданию источник в правительстве Индии.

Ранее предполагалось, что для удовлетворения спроса на электроэнергию к концу 2030 года потребуется 1,5 миллиарда тонн угля, однако стране необходимо создавать дополнительные мощности, так как в 2023 году спрос на электроэнергию превышал все оценки.

В 2023 году максимальная потребность в электроэнергии составила 240 гигаватт. По оценкам министерства, потребность в угле к 2030 году составит от 1,5 до 1,8 миллиардов тонн. По словам источника в правительстве, дополнительные запасы от 0,5 до 1 миллиарда тонн запланированы для удовлетворения внезапного резкого роста спроса.

Министерство угольной промышленности Индии заявило, что планирует создать 1,4 миллиарда тонн запасов угля к 2027 году и 1,5 миллиарда тонн к 2030 году и оценивает до 30% добычи угля на частных и коммерческих шахтах. Кроме того, по словам источника, подготовлен план легкодоступных запасов угля на период с 2030 по 2040 год.