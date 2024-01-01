БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв — ПРАЙМ. Венесуэла надеется присоединиться к организации во время саммита в России, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. Путин рассказал о действиях России в рамках председательства в БРИКС

"Я стремлюсь к тому, чтобы на следующем саммите в России с помощью бога Венесуэла вступила в БРИКС как постоянный член", — сказал он в интервью журналисту Игнасио Рамонету, интервью опубликовано в издании Le Monde diplomatique.

"Мы сделали ставку на БРИКС как часть нового сбалансированного мира", — добавил он.

Мадуро отметил, что эпоха западных империй проходит, последняя из которых — американская — в процессе исторического и структурного спада.

Саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года.