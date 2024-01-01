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В Венесуэле выразили надежду на вступление в БРИКС во время саммита
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Венесуэла надеется присоединиться к организации во время саммита в России, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. "Я стремлюсь к тому, чтобы на следующем... ПРАЙМ, 01.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв — ПРАЙМ. Венесуэла надеется присоединиться к организации во время саммита в России, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Я стремлюсь к тому, чтобы на следующем саммите в России с помощью бога Венесуэла вступила в БРИКС как постоянный член", — сказал он в интервью журналисту Игнасио Рамонету, интервью опубликовано в издании Le Monde diplomatique.
"Мы сделали ставку на БРИКС как часть нового сбалансированного мира", — добавил он.
Мадуро отметил, что эпоха западных империй проходит, последняя из которых — американская — в процессе исторического и структурного спада.
Саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года.