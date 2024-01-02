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Власти Аргентины и МВФ обсудят пересмотр соглашения по долгу
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Власти Аргентины и МВФ на этой неделе проведут переговоры по пересмотру соглашения по долгу, сообщил журналистам официальный представитель президента страны Мануэль Адорни. "В... ПРАЙМ, 02.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв — ПРАЙМ. Власти Аргентины и МВФ на этой неделе проведут переговоры по пересмотру соглашения по долгу, сообщил журналистам официальный представитель президента страны Мануэль Адорни.
"В четверг мы примем делегацию МВФ. Ее будут встречать глава кабинета министров (Николас Поссе — прим. ред.) и министр экономики (Луис Капуто — прим. ред.) для пересмотра соглашения", — сказал он.
Летом 2018 года Международный валютный фонд выделил Аргентине кредит stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда.
Предыдущее правительство Аргентины несколько лет вело переговоры с МВФ по урегулированию долга.