2024-01-02T22:05:48+03:00
2024-01-02T22:05:48+03:00
2024-01-02T22:05:48+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240102/842724204.html
Французские СМИ назвали 2023 год "годом Путина"
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Лидерство на фронте, стойкая экономика и новые союзники — 2023 год можно назвать "годом Путина, считает французская Le Parisien. По мнению издания, предстоящие выборы в весно 2024... ПРАЙМ, 02.01.2024
общество , новости, в мире, россия, владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/75/842607523.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/75/842607523.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/75/842607522.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/75/842607522.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/75/842607510.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84260/75/842607510.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240101/842720267.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Лидерство на фронте, стойкая экономика и новые союзники — 2023 год можно назвать "годом Путина, считает французская Le Parisien.
По мнению издания, предстоящие выборы в весно 2024 года могут стать для президента России Владимира Путина простой формальностью, так как по его руководством Россия одержала верх на всех фронтах.
"Путин — счастливчик, которому удается выйти невредимым из самых тяжелых ситуаций и оборачивать их в свою пользу", — добавило издание.
Экономика России показала устойчивое развитие, способное покрыть все расходы, Москва преуспела в обходе санкций за счет новых партнеров и переориентации торговли, несмотря на безуспешные попытки Запада сокрушить ее.
Политика Глобального Юга не дала России оказаться в изоляции, а недавняя поездка Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию доказала, что российский лидер не такой "изгой", каким его хотят представить на Западе.
"2023 года закончился для Путина на самой высокой ноте, время на его стороне", — заключило издание.