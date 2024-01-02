МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Лидерство на фронте, стойкая экономика и новые союзники — 2023 год можно назвать "годом Путина, считает французская Le Parisien. Россия выполняет все соцобязательства в полном объеме, заявил Путин

По мнению издания, предстоящие выборы в весно 2024 года могут стать для президента России Владимира Путина простой формальностью, так как по его руководством Россия одержала верх на всех фронтах.

"Путин — счастливчик, которому удается выйти невредимым из самых тяжелых ситуаций и оборачивать их в свою пользу", — добавило издание.

Экономика России показала устойчивое развитие, способное покрыть все расходы, Москва преуспела в обходе санкций за счет новых партнеров и переориентации торговли, несмотря на безуспешные попытки Запада сокрушить ее.

Политика Глобального Юга не дала России оказаться в изоляции, а недавняя поездка Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию доказала, что российский лидер не такой "изгой", каким его хотят представить на Западе.

"2023 года закончился для Путина на самой высокой ноте, время на его стороне", — заключило издание.