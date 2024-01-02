МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Польша сохранит запрет на импорт украинского зерна, сообщил министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский, пишет Sputnik Ближнее зарубежье. Держит удар. В Польше признали стойкость российской экономики

По словам министра, запрет будет действовать, пока Евросоюз не разработает новые правила транзита зерна с Украины, как вариант, Секерский предложил лицензирование.

В сентябре 2023 года Евросоюз отменил эмбарго украинского зерна в Европу, однако с этим решением не согласились четыре страны, граничащие с Украиной: Польша, Словакия, Румыния, Венгрия. Каждая из стран приняла свои ограничения на поставку зерна.

В ноябре польские пограничники начали блокаду КПП на границе с Украиной.