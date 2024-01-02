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Польша сохранит запрет на ввоз зерна из Украины
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Польша сохранит запрет на импорт украинского зерна, сообщил министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский, пишет Sputnik Ближнее зарубежье. По словам министра, запрет будет... ПРАЙМ, 02.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, в мире, польша, украина, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Польша сохранит запрет на импорт украинского зерна, сообщил министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.
По словам министра, запрет будет действовать, пока Евросоюз не разработает новые правила транзита зерна с Украины, как вариант, Секерский предложил лицензирование.
В сентябре 2023 года Евросоюз отменил эмбарго украинского зерна в Европу, однако с этим решением не согласились четыре страны, граничащие с Украиной: Польша, Словакия, Румыния, Венгрия. Каждая из стран приняла свои ограничения на поставку зерна.
В ноябре польские пограничники начали блокаду КПП на границе с Украиной.