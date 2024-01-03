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Госдеп: США не отказываются от "тотальной победы" над Россией на Украине
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Госдепартамент не согласился с изданием Politico, которое писало, что США склоняются к переговорам по Украине вместо "тотальной победы над Россией". Официальный представитель... ПРАЙМ, 03.01.2024
новости, в мире, украина, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. Госдепартамент не согласился с изданием Politico, которое писало, что США склоняются к переговорам по Украине вместо "тотальной победы над Россией".
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер отверг прошлогоднюю публикацию Politico, которое предположило, что смещение акцентов, которое якобы последовало за фиаско украинского контрнаступления, может означать фактическое согласие с территориальными уступками России.
"Нет, это неправда. Неправда", — сказал он.
Отмечалось, что в год выборов президент США Джо Байден не может позволить себе признать неудачу выбранного изначально курса.