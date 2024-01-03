ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. Госдепартамент не согласился с изданием Politico, которое писало, что США склоняются к переговорам по Украине вместо "тотальной победы над Россией". Минэнерго США закупит в апреле нефть для стратегического резерва

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер отверг прошлогоднюю публикацию Politico, которое предположило, что смещение акцентов, которое якобы последовало за фиаско украинского контрнаступления, может означать фактическое согласие с территориальными уступками России.

"Нет, это неправда. Неправда", — сказал он.

Отмечалось, что в год выборов президент США Джо Байден не может позволить себе признать неудачу выбранного изначально курса.