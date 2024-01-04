ВАРШАВА, 4 янв — ПРАЙМ. Польские фермеры могут завершить блокировку границы с Украиной, если министерство сельского хозяйства подпишет с ними соглашение, рассказал журналистам лидер подкарпатского отделения "Обманутая деревня" Роман Кондрув. Польские фермеры возобновили блокирование границы с Украиной

Сообщается, что протестующие фермеры требуют доплаты производителям кукурузы в размере тысячи злотых (около 250 долларов) на гектар, увеличение лимитов на кредиты для фермеров, не повышение налогов на сельскохозяйственную деятельность.

В четверг они возобновили блокирование границы в пункте пропуска Медыка.

"Мы постоянно находимся на связи с министерством. Мы хотим подписать двустороннее соглашение — между министерством и фермерами из подкарпатской "Обманутой деревни". Если такое соглашение будет подписано, то этот протест будет приостановлен, пока не будут реализованы три наших постулата", — сказал Кондрув.

Фермеры уже блокировали границу с 16 ноября по 23 декабря. В первую очередь они требовали введения субсидий на кукурузу, снижения сельскохозяйственного налога и возобновления 2-процентных кредитов.

В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с требованием восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских перевозчиков приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года и провести их проверку.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна, когда ЕК решила не продлевать ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС.