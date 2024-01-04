МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. С начала российской спецоперации сюзники Украины оказали ей финансовую помощь на 200 миллиардов долларов, сейчас порядка 54 иностранных государств оказывают военную поддержку Киеву, рассказали в Минобороны России. На Украине рассказали, как страна "помогает" России

"Оказывают помощь 54 страны. Потрачено более 203 млрд. долларов", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в интересах ВСУ работает группировка из более чем 500 космических аппаратов США и НАТО. Из них более 70 представляют собой спутники-разведчики, остальные — коммерческие аппараты двойного назначения. Кроме того, в интересах Киева более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink.

В ведомстве также подчеркнул, что всего воевать за Украину прибыли 13,5 тысячи иностранных наёмников, большая часть (8,5 тысячи) из Европы. Из Азии прибыли 1,7 тысячи наёмников, из Северной и Южной Америки — 2,7 тысячи. Около 6 тысяч были уничтожены, более 5,5 тысячи сбежали, сейчас осталось лишь 1,9 тысяч наёмников, подчеркнули в российском Минобороны.

Иностранные государства поставили украинским вооружённым силам более 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.