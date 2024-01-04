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Словакия отправит Киеву гуманитарную помощь
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Словакия направит Украине гуманитарную помощь на 203 492 евро, сообщило МВД республики. "Словакия окажет Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро, ее вес составит... ПРАЙМ, 04.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРАТИСЛАВА, 4 янв — ПРАЙМ. Словакия направит Украине гуманитарную помощь на 203 492 евро, сообщило МВД республики.
"Словакия окажет Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро, ее вес составит 21 тонну", — отметило издание teraz.sk со ссылкой на данные МВД Словакии.
По данным министерства, помощь включает в себя обогреватели, одежду, продукты и аптечки.
Ранее правительство Словакии решило сконцентрироваться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину.