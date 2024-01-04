БРАТИСЛАВА, 4 янв — ПРАЙМ. Словакия направит Украине гуманитарную помощь на 203 492 евро, сообщило МВД республики. Украина продлила запрет на экспорт соли, газа и угля

"Словакия окажет Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро, ее вес составит 21 тонну", — отметило издание teraz.sk со ссылкой на данные МВД Словакии.

По данным министерства, помощь включает в себя обогреватели, одежду, продукты и аптечки.

Ранее правительство Словакии решило сконцентрироваться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину.