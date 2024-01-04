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США будут помогать Киеву, но иначе чем в прошлые года, заявили в Вашингтоне
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Соединенные Штаты будут помогать Киеву, но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов, заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. "Мы продолжим поддерживать... ПРАЙМ, 04.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 4 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты будут помогать Киеву, но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов, заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Мы продолжим поддерживать Украину… столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах", — сказал Миллер на брифинге.
Он добавил, чтоУкраине придется очень тяжело без дополнительной помощи США. Конгресс со временем придет к этому, заключил Миллер.
Накануне в Белом доме заявили, что США исчерпали средства для поддержки Украины, новой военной помощи не будет без одобрения финансирования со стороны конгресса.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.