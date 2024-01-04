ВАШИНГТОН, 4 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты будут помогать Киеву, но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов, заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. В Госдуме назвали лицемерием позицию США по Украине

"Мы продолжим поддерживать Украину… столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах", — сказал Миллер на брифинге.

Он добавил, чтоУкраине придется очень тяжело без дополнительной помощи США. Конгресс со временем придет к этому, заключил Миллер.

Накануне в Белом доме заявили, что США исчерпали средства для поддержки Украины, новой военной помощи не будет без одобрения финансирования со стороны конгресса.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.