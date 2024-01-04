2024-01-04T22:42:29+03:00
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2024
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В Белом доме назвали приоритет в поставках Киеву, когда те возобновятся
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Соединенные Штаты первым делом отправят Украине средства ПВО, когда конгресс одобрит на них ассигнования, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы совершенно... ПРАЙМ, 04.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 4 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты первым делом отправят Украине средства ПВО, когда конгресс одобрит на них ассигнования, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы совершенно точно будем отдавать приоритет поставкам средств противовоздушной обороны, когда будет доступно дополнительное финансирование, которое мы надеемся получить для Украины", — сказал представитель администрации США. Он подчеркнул, что "ПВО будет поставлена во главу списка" оборонных возможностей для Киева.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.