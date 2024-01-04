ВАШИНГТОН, 4 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты первым делом отправят Украине средства ПВО, когда конгресс одобрит на них ассигнования, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

Вашингтон, США

США будут помогать Киеву, но иначе чем в прошлые года, заявили в Вашингтоне

"Мы совершенно точно будем отдавать приоритет поставкам средств противовоздушной обороны, когда будет доступно дополнительное финансирование, которое мы надеемся получить для Украины", — сказал представитель администрации США. Он подчеркнул, что "ПВО будет поставлена во главу списка" оборонных возможностей для Киева.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.