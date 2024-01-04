ВАШИНГТОН, 4 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты первым делом отправят Украине средства ПВО, когда конгресс одобрит на них ассигнования, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. США будут помогать Киеву, но иначе чем в прошлые года, заявили в Вашингтоне

"Мы совершенно точно будем отдавать приоритет поставкам средств противовоздушной обороны, когда будет доступно дополнительное финансирование, которое мы надеемся получить для Украины", — сказал представитель администрации США. Он подчеркнул, что "ПВО будет поставлена во главу списка" оборонных возможностей для Киева.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.