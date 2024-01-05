ГРОЗНЫЙ, 5 янв — ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, список пленных он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне, рассказал корреспондент РИА Новости. "Резкий крах". Во Франции заговорили о необходимости снять санкции с России

"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", — заявил Кадыров.

Свое предложение Кадыров озвучил в ходе построения силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные, ни на что не влияющие санкции" против родственников Кадырова, его лошадей, самолёта. "Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома", — говорит на видео один из них.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.