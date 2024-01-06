МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" свое предложение отменить санкции против семьи в обмен на пленных ВСУ. Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ

"Скотт Риттер (американский экс-разведчик — ред.), в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он объяснил, что заведомо знал, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит, своим заявлением хотел "показать истинное лицо американских политиков".

"Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут", — добавил он.

Ранее Кадыров предложил США снять санкции с его родственников в обмен на украинских пленных. Сообщается, что список военнопленных он передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, который нанес визит в Чечню.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.