МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Росгранстрой сообщил об ограничении литовских пунктов пропуска на границе с Россией до 00.00 8 января. Литва самовольно меняет тарифы на транзит в Калининград, сообщил Алиханов

"Уважаемые перевозчики! Сообщаем о том, что с 04.00 6 января до 00.00 8 января 2024 г в литовских пунктах пропуска, в том числе Кибартай (на российской стороне пункт пропуска Чернышевское, Калининградская область) будут проводиться работы по обслуживанию таможенной системы. В этот период проезд для транспорта с грузом через пункты пропуска будет ограничен", — указывает ведомство.

В ведомстве также рассказали, что транспорт с грузом в этот период также не будут пропускать, а без груза будут подвергать контрою в штатном режиме.

"Рекомендуем отменить или перенести заявку на транспортные средства с грузом в системе электронной очереди для пересечения границы в пункте пропуска Чернышевское в период проведения технических работ литовской стороной", — уточнили в ведомстве.