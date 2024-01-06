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Работу литовских КПП на границе с Россией ограничат до 8 января
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. Росгранстрой сообщил об ограничении литовских пунктов пропуска на границе с Россией до 00.00 8 января. "Уважаемые перевозчики! Сообщаем о том, что с 04.00 6 января до 00.00 8... ПРАЙМ, 06.01.2024
транспорт, бизнес, новости, в мире, россия, литва, кпп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Росгранстрой сообщил об ограничении литовских пунктов пропуска на границе с Россией до 00.00 8 января.
"Уважаемые перевозчики! Сообщаем о том, что с 04.00 6 января до 00.00 8 января 2024 г в литовских пунктах пропуска, в том числе Кибартай (на российской стороне пункт пропуска Чернышевское, Калининградская область) будут проводиться работы по обслуживанию таможенной системы. В этот период проезд для транспорта с грузом через пункты пропуска будет ограничен", — указывает ведомство.
В ведомстве также рассказали, что транспорт с грузом в этот период также не будут пропускать, а без груза будут подвергать контрою в штатном режиме.
"Рекомендуем отменить или перенести заявку на транспортные средства с грузом в системе электронной очереди для пересечения границы в пункте пропуска Чернышевское в период проведения технических работ литовской стороной", — уточнили в ведомстве.