МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Европейский совет, если действующий председатель Шарль Мишель уйдет в отставку, пишет Politico. Евросоюз готовит план помощи Украине в обход блокировки Орбана, передает FT

В случае, если Мишель уйдет в отставку летом 2024 года, то лидерам ЕС придется в срочном порядке договариваться о преемнике. Если не будет достигнуто единство во мнениях о кандидатуре, то этот пост может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, так как в июле Венгрия принимает переходящее председательство в Евросовете.

В публикации отмечается, что "правление Орбана в течение шести месяцев" — это тот сценарий, которого оставшиеся 26 европейских лидеров "надеялись избежать", учитывая нарастающую напряженность в отношениях с ним.

Ранее Шарль Мишель заявил, что досрочно покинет свой пост, так как намерен участвовать в выборах в Европарламент.