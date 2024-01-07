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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Европейский совет, если действующий председатель Шарль Мишель уйдет в отставку, пишет Politico. В случае, если... ПРАЙМ, 07.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Европейский совет, если действующий председатель Шарль Мишель уйдет в отставку, пишет Politico.
В случае, если Мишель уйдет в отставку летом 2024 года, то лидерам ЕС придется в срочном порядке договариваться о преемнике. Если не будет достигнуто единство во мнениях о кандидатуре, то этот пост может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, так как в июле Венгрия принимает переходящее председательство в Евросовете.
В публикации отмечается, что "правление Орбана в течение шести месяцев" — это тот сценарий, которого оставшиеся 26 европейских лидеров "надеялись избежать", учитывая нарастающую напряженность в отношениях с ним.
Ранее Шарль Мишель заявил, что досрочно покинет свой пост, так как намерен участвовать в выборах в Европарламент.