ТОКИО, 7 янв — ПРАЙМ. Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов на противодронные системы для Украины, заявила глава МИД Японии Ёко Камикава. В Японии оценят последствия санкций США против "Арктик СПГ-2"

МИД Японии сообщил, что министр в ходе визита в Киев в воскресенье обсудит вопросы поддержки Украины, совместную с Украиной конференцию по восстановлению страны, пути достижения справедливого и продолжительного мира, а также примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме.

Агентство Киодо сообщает, что позже могут пройти переговоры Камикавы с Владимиром Зеленским и украинским премьером Денисом Шмыгалем, в ходе которых министр глава МИД Японии "на фоне усталости от помощи мирового сообщества подчеркнет позицию Японии по продолжению поддержки Украины".

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.