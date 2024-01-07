МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Власти Китая ввели ответные санкции против пяти американских компаний ВПК из-за поставок вооружения и введенных Вашингтоном ограничений, сообщили в МИД КНР. В ЕС рассказали о перспективах европейских компаний на китайском рынке

В дипведомстве заявили, что Вашингтон в одностороннем порядке вводит ограничительные меры против китайских компаний и частных лиц.

"В ответ на вышеуказанные нарушения американской стороной в соответствии с законом КНР о противодействии санкциям Китай вводит санкции в отношении пяти компаний США", — говорится в сообщении.

Уточняется, что санкции введены в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. Ограничительные меры подразумевают заморозку активов, включая недвижимость на территории Китая, запрет на сотрудничество, заключение сделок и любое взаимодействие.