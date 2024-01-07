2024-01-07T19:55:00+03:00
2024-01-07T19:56:01+03:00
2024-01-07T19:55:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240107/842741915.html
Китай введет санкции против пяти американских компаний
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Власти Китая ввели ответные санкции против пяти американских компаний ВПК из-за поставок вооружения и введенных Вашингтоном ограничений, сообщили в МИД КНР. В дипведомстве... ПРАЙМ, 07.01.2024
впк, экономика, мировая экономика, новости, в мире, кнр, санкции, впк, сша
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/52/842425209.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/52/842425209.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/52/842425208.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/52/842425208.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/51/842425196.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/51/842425196.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231227/842681973.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Власти Китая ввели ответные санкции против пяти американских компаний ВПК из-за поставок вооружения и введенных Вашингтоном ограничений, сообщили в МИД КНР.
В дипведомстве заявили, что Вашингтон в одностороннем порядке вводит ограничительные меры против китайских компаний и частных лиц.
"В ответ на вышеуказанные нарушения американской стороной в соответствии с законом КНР о противодействии санкциям Китай вводит санкции в отношении пяти компаний США", — говорится в сообщении.
Уточняется, что санкции введены в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. Ограничительные меры подразумевают заморозку активов, включая недвижимость на территории Китая, запрет на сотрудничество, заключение сделок и любое взаимодействие.