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В США назвали провалом сокрытие информации о болезни Остина
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Пентагон "провалился", не проинформировав администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина, подчеркнул член палаты представителей конгресса, республиканец от штата... ПРАЙМ, 08.01.2024
новости, в мире, сша, пентагон, ллойд остин
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Пентагон "провалился", не проинформировав администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина, подчеркнул член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон.
"Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — написал конгрессмен в соцсети X.
Более того, Бэкон добавил, что непредоставление Белому дому информации о пребывании министра обороны в течение трех дней в отделении интенсивной терапии является "провалом руководства".
Республиканец потребовал внести "исправления", имея в виду работу оборонного ведомства.
Ллойд Остин был госпетализирован 1 января текущего года. Его заместитель Кэтлин Хикс частично взяла на себя некоторые из его обязанностей. Американские СМИ позднее сообщили, что Пентагон в течение трех дней не мог сообщить президенту США Джо Байдену о болезни Остина, что, по словам чиновников, стало "шоком для всех сотрудников Белого дома".