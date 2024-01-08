МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Пентагон "провалился", не проинформировав администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина, подчеркнул член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон. СМИ: тайная госпитализация Остина "повергла в шок" Белый дом

"Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — написал конгрессмен в соцсети X.

Более того, Бэкон добавил, что непредоставление Белому дому информации о пребывании министра обороны в течение трех дней в отделении интенсивной терапии является "провалом руководства".

Республиканец потребовал внести "исправления", имея в виду работу оборонного ведомства.

Ллойд Остин был госпетализирован 1 января текущего года. Его заместитель Кэтлин Хикс частично взяла на себя некоторые из его обязанностей. Американские СМИ позднее сообщили, что Пентагон в течение трех дней не мог сообщить президенту США Джо Байдену о болезни Остина, что, по словам чиновников, стало "шоком для всех сотрудников Белого дома".