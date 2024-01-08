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Пушилин ответил на вопрос касательно "преемников" Зеленского
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Неважно, кто входит в список потенциальных преемников президента Украины Владимира Зеленского, любой из них будет делать только то, что хочет Запад, рассказал РИА Новости глава... ПРАЙМ, 08.01.2024
регионы, экономика, новости, в мире, россия, украина, владимир зеленский, денис пушилин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Неважно, кто входит в список потенциальных преемников президента Украины Владимира Зеленского, любой из них будет делать только то, что хочет Запад, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это не важно", — сказал он.
По мнению Пушилина, Украина потеряла свою субъектность, поэтому не имеет значения, возглавит ее Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виталий Кличко, Алексей Арестович* или "прочий военный преступник". По его словам, все они будут делать только то, что продиктует Запад.
Согласно информации Службы внешней разведки России, в перечень потенциальных преемников Зеленского в Брюсселе входят Залужный, руководитель главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов, глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший советник офиса Зеленского Арестович* и мэр Киева Кличко.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.