МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Неважно, кто входит в список потенциальных преемников президента Украины Владимира Зеленского, любой из них будет делать только то, что хочет Запад, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев

"Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это не важно", — сказал он.

По мнению Пушилина, Украина потеряла свою субъектность, поэтому не имеет значения, возглавит ее Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виталий Кличко, Алексей Арестович* или "прочий военный преступник". По его словам, все они будут делать только то, что продиктует Запад.

Согласно информации Службы внешней разведки России, в перечень потенциальных преемников Зеленского в Брюсселе входят Залужный, руководитель главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов, глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший советник офиса Зеленского Арестович* и мэр Киева Кличко.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.