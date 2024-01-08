Пушилин: Украина экономически несостоятельна и не выживет без поддержки извне
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Без внешней поддержи Украина не проживет и месяца, она экономически несостоятельна и как страна уже не существует, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Оставшаяся сейчас Украина экономически несостоятельна, она не сможет выжить ни одного месяца без финансовой поддержки извне", — сказал собеседник издания.
Пушилин также упомянул, что западная помощь Украине не является безвозмезднойЮ государство уже накопило огромный долг.
"Им же не просто так дают, а еще стараются на этом заработать — оружейные компании, другие лоббисты. Там очень много финансовых интересов, и это не про интересы Украины — это про интересы тех западных стран, которые якобы являются сторонниками, помощниками и сочувствующими", — сказал глава ДНР.
По его словам, неизвестно, сколько понадобится поколений, чтобы рассчитаться с накопленными Украиной долгами.
Тем не менее, Пушилин добавил, что это не означает, что России надо расслабиться.
"Но по факту точка невозврата давно пройдена. Теперь сколько смогут ее поюзать, ну столько и будут юзать, увы. И здесь самое большее сожаление — это те люди, которые являются заложниками ситуации. Я говорю про гражданское население. Их жаль", — подчеркнул он.
Ранее Денис Пушилин подчеркивал, что фамилии так называемых "премемников" Владимира Зеленского не имеют никакого значения, потому что любой из них будет делать то, что продиктует Запад.
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