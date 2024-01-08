МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Без внешней поддержи Украина не проживет и месяца, она экономически несостоятельна и как страна уже не существует, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин ответил на вопрос касательно "преемников" Зеленского

"Оставшаяся сейчас Украина экономически несостоятельна, она не сможет выжить ни одного месяца без финансовой поддержки извне", — сказал собеседник издания.

Пушилин также упомянул, что западная помощь Украине не является безвозмезднойЮ государство уже накопило огромный долг.

"Им же не просто так дают, а еще стараются на этом заработать — оружейные компании, другие лоббисты. Там очень много финансовых интересов, и это не про интересы Украины — это про интересы тех западных стран, которые якобы являются сторонниками, помощниками и сочувствующими", — сказал глава ДНР.

По его словам, неизвестно, сколько понадобится поколений, чтобы рассчитаться с накопленными Украиной долгами.

Тем не менее, Пушилин добавил, что это не означает, что России надо расслабиться.

"Но по факту точка невозврата давно пройдена. Теперь сколько смогут ее поюзать, ну столько и будут юзать, увы. И здесь самое большее сожаление — это те люди, которые являются заложниками ситуации. Я говорю про гражданское население. Их жаль", — подчеркнул он.

Ранее Денис Пушилин подчеркивал, что фамилии так называемых "премемников" Владимира Зеленского не имеют никакого значения, потому что любой из них будет делать то, что продиктует Запад.