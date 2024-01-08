2024-01-08T15:21:28+03:00
2024-01-08T15:21:28+03:00
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СМИ оценили влияние расширенного состава БРИКС
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Обновленный состав БРИКС может оказаться очень эффективным в "специфических областях", пишет Bloomberg. "Увеличение БРИКС не сделает его серьезной угрозой для Запада, однако... ПРАЙМ, 08.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Обновленный состав БРИКС может оказаться очень эффективным в "специфических областях", пишет Bloomberg.
"Увеличение БРИКС не сделает его серьезной угрозой для Запада, однако поможет снизить его (Запада — прим. ред.) влияние на Россию или Иран, а учитывая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, это не мелочь", — отмечает издание.
С 1 января 2024 года к блоку присоединились пять стран: Эфиопия, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, и как отмечает издание, расширенный блок может показать свою эффективность в ряде областей.
Одной из таких областей является финансирование инфраструктуры: Новый банк развития (НБР) БРИКС с приемом новых участников надеется увеличить приток капитала. Также, НБР поможет участницам блока сократить зависимость от доллара, так как уже четверть его кредитов выданы в местной валюте.
По мнению издания, эти меры вряд ли приведут к полному отказу от доллара, но станут первым шагом на пути создания отдельных денежных потоков, не попадающих под западные санкции.