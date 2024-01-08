МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отказался выполнять просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить зарплату палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль, и призвал его просить деньги у президента Украины Владимира Зеленского, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника и осведомленный источник. Нетаньяху подорвал позитивное видение Израиля в мире, заявили в США

Как сообщается, несколько недель назад израильский премьер попросил лидера ОАЭ выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега, которым Израиль запретил въезд на свою территорию после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября.

"Проси деньги у Зеленского", — саркастично ответил Аль Нахайян на просьбу Нетаньяху, согласно источникам портала.

Президент ОАЭ в свою очередь был шокирован тем, что премьер-министр Израиля думал, что он будет готов заплатить за проблему, которая возникла из-за израильского решения не впускать рабочих.

Согласно Axios, президент ОАЭ сказал, что Зеленский получает много денег из других стран, "так что, возможно, он смог бы помочь" Нетаньяху.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.