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В Венгрии прокомментировали возможное назначение Орбана главой Евросовета
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В вопросе о том, сможет ли Виктор Орбан занять пост главы Евросовета, нужно соблюдать "стратегическое спокойствие", сказал РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Венгрии... ПРАЙМ, 08.01.2024
новости, в мире, венгрия, евросоюз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БУДАПЕШТ, 8 янв — ПРАЙМ. В вопросе о том, сможет ли Виктор Орбан занять пост главы Евросовета, нужно соблюдать "стратегическое спокойствие", сказал РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши.
"В этом вопросе мы рекомендуем придерживаться стратегического спокойствия", — заявил Хаваши.
Ранее издание Politico сообщало, что Виктор Орбан может временно возглавить Европейский совет, если действующий председатель Шарль Мишель уйдет в отставку. По данным издания, если Мишель уйдет в отставку и ЕС не сможет прийти к консенсусу касательно его преемника, то этот пост может занять Орбан, потому что в июле Венгрия принимает переходящее председательство в Евросовете.