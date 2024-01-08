БУДАПЕШТ, 8 янв — ПРАЙМ. В вопросе о том, сможет ли Виктор Орбан занять пост главы Евросовета, нужно соблюдать "стратегическое спокойствие", сказал РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши. Орбан может стать главой Евросовета "в качестве взятки", заявил эксперт

"В этом вопросе мы рекомендуем придерживаться стратегического спокойствия", — заявил Хаваши.

Ранее издание Politico сообщало, что Виктор Орбан может временно возглавить Европейский совет, если действующий председатель Шарль Мишель уйдет в отставку. По данным издания, если Мишель уйдет в отставку и ЕС не сможет прийти к консенсусу касательно его преемника, то этот пост может занять Орбан, потому что в июле Венгрия принимает переходящее председательство в Евросовете.