Сийярто: Венгрия в 2024 году будет пытаться "открыть глаза" Брюсселю
БУДАПЕШТ, 8 янв — ПРАЙМ. Венгрия в 2024 году постарается "открыть глаза" Брюсселю, чтобы оно смогло исправить свои ошибки, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю, и чтобы руководство Евросоюза наконец увидело реальность и, таким образом, смогло исправить ошибки предыдущего руководства", — написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он напомнил, что в 2024 году ожидаются выборы в 78 странах, в частности, в Венгрии, как и в других странах ЕС, пройдут выборы в Европарламент.
Глава МИД подчеркнул, что страна "не поддастся ни на какой шантаж и не откажется от представления национальных интересов".
"Международный либеральный мейнстрим всегда оказывал на нас огромное давление, но мы всегда выдерживали, и всегда подтверждалось, что мы поступили правильно", — добавил глава венгерского МИД.
Глава дипведомства страны также выразил надежду, что по результатам выборов в Европе и США вектор от поставок оружия и продления боевых действий сменится на мирное урегулирование.
"С учетом всего, что нас ждет в этом году, мы находимся в самом центре формирования нового миропорядка, где потребуется больше усилий, чем когда-либо, чтобы мы могли гарантировать физическую и экономическую безопасность страны, чтобы Венгрия оказалась среди победителей новой эпохи, которая сейчас складывается", — написал он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
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