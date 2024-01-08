БУДАПЕШТ, 8 янв — ПРАЙМ. Венгрия в 2024 году постарается "открыть глаза" Брюсселю, чтобы оно смогло исправить свои ошибки, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В ЕС заявили, что не будут лишать Венгрию права голоса

"В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю, и чтобы руководство Евросоюза наконец увидело реальность и, таким образом, смогло исправить ошибки предыдущего руководства", — написал Сийярто в соцсети Facebook*.

Он напомнил, что в 2024 году ожидаются выборы в 78 странах, в частности, в Венгрии, как и в других странах ЕС, пройдут выборы в Европарламент.

Глава МИД подчеркнул, что страна "не поддастся ни на какой шантаж и не откажется от представления национальных интересов".

"Международный либеральный мейнстрим всегда оказывал на нас огромное давление, но мы всегда выдерживали, и всегда подтверждалось, что мы поступили правильно", — добавил глава венгерского МИД.

Глава дипведомства страны также выразил надежду, что по результатам выборов в Европе и США вектор от поставок оружия и продления боевых действий сменится на мирное урегулирование.

"С учетом всего, что нас ждет в этом году, мы находимся в самом центре формирования нового миропорядка, где потребуется больше усилий, чем когда-либо, чтобы мы могли гарантировать физическую и экономическую безопасность страны, чтобы Венгрия оказалась среди победителей новой эпохи, которая сейчас складывается", — написал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

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