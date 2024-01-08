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Украина выйдет из соглашения СНГ по льготам и матпомощи участникам ВОВ
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Украина намерена выйти из соглашения СНГ по льготам и материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам погибших воинов, сообщает в понедельник... ПРАЙМ, 08.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Украина намерена выйти из соглашения СНГ по льготам и материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам погибших воинов, сообщает в понедельник представитель кабмина страны в парламенте Тарас Мельничук.
"Кабмин Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона "О выходе из соглашения об установлении для участников ВОВ… дополнительных льгот и матпомощи", — написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Как отмечает Мельничук, указанный законопроект стал продолжением с 2014 года курса Украины на минимизацию участия в деятельности СНГ на любых уровнях и "неприсоединение ни к какому решению, принятому высшими органами СНГ".
"Соглашение об установлении для участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших войнов дополнительных льгот и материальной помощи" был подписан 9 декабря 1994 года в Москве. Соглашение предусматривало бесплатное обеспечение жильем инвалидов и участников ВОВ, скидки на тарифы абонентной платы за телефоны и др.