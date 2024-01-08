МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Украина намерена выйти из соглашения СНГ по льготам и материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам погибших воинов, сообщает в понедельник представитель кабмина страны в парламенте Тарас Мельничук. Пушилин оценил экономическое состояние Украины

"Кабмин Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона "О выходе из соглашения об установлении для участников ВОВ… дополнительных льгот и матпомощи", — написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Как отмечает Мельничук, указанный законопроект стал продолжением с 2014 года курса Украины на минимизацию участия в деятельности СНГ на любых уровнях и "неприсоединение ни к какому решению, принятому высшими органами СНГ".

"Соглашение об установлении для участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших войнов дополнительных льгот и материальной помощи" был подписан 9 декабря 1994 года в Москве. Соглашение предусматривало бесплатное обеспечение жильем инвалидов и участников ВОВ, скидки на тарифы абонентной платы за телефоны и др.