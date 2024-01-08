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Шольц призвал страны ЕС увеличить расходы на военную поддержку Киева
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Странам Евросоюза необходимо увеличить расходы бюджета на военную помощь Украине, по примеру Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с... ПРАЙМ, 08.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 8 янв — ПРАЙМ. Странам Евросоюза необходимо увеличить расходы бюджета на военную помощь Украине, по примеру Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.
"Каким бы важным ни был немецкий вклад, его будет недостаточно, чтобы на длительное время обеспечивать безопасность Украины. Я призываю союзников в ЕС также приложить больше усилий в пользу Украины", — сказал он.
Шольц напомнил, что в текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины.
Политик уточнил, что Берлин запросил у Брюсселя информацию о бюджетах стран ЕС, дабы располагать более конкретными цифрами к следующему заседанию Европейского совета.
Глава Эстонии также призвал к увеличению поставок вооружения на Украину, подчеркнув, что гарантии безопасности Украины имеют значение в обеспечении безопасности Европы.