БЕРЛИН, 8 янв — ПРАЙМ. Странам Евросоюза необходимо увеличить расходы бюджета на военную помощь Украине, по примеру Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. 

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"Каким бы важным ни был немецкий вклад, его будет недостаточно, чтобы на длительное время обеспечивать безопасность Украины. Я призываю союзников в ЕС также приложить больше усилий в пользу Украины", — сказал он.

Шольц напомнил, что в текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины.

Политик уточнил, что Берлин запросил у Брюсселя информацию о бюджетах стран ЕС, дабы располагать более конкретными цифрами к следующему заседанию Европейского совета.

Глава Эстонии также призвал к увеличению поставок вооружения на Украину, подчеркнув, что гарантии безопасности Украины имеют значение в обеспечении безопасности Европы.