2024-01-08T23:11:27+03:00
2024-01-08T23:11:27+03:00
2024-01-08T23:11:27+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240108/842745724.html
Медведев пошутил про "майдан" в Берлине на фоне забастовок фермеров
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов немецких фермеров и роста расходов на поддержку... ПРАЙМ, 08.01.2024
медиа, общество , бизнес, новости, в мире, германия, олаф шольц, забастовка, дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/15/839281596.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/15/839281596.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/15/839281595.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/15/839281595.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/15/839281583.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/15/839281583.jpg
https://1prime.ru/development/20240108/842742569.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов немецких фермеров и роста расходов на поддержку Украины.
"Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут. При этом Германия — главный ее спонсор. Если это продолжится, бандеровцы принесут в Берлин свое проверенное оружие — Майдан. В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф) Шольц выстоит. Мы наблюдаем за событиями со злобным интересом", — написал Медведев в своем аккаунте в соцсети Х.
"Обиженной ливерной колбасой" весной прошлого года Шольца назвал бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
Сам Шольц в понедельник призвал страны Евросоюза увеличить расходы на военную помощь Украины по примеру Германии. Текущий проект бюджета ФРГ предусматривает восемь миллиардов евро для Киева.
Немецкие фермеры в понедельник начали забастовку по всей Германии, и в знак протеста из-за мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях.