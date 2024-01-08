МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов немецких фермеров и роста расходов на поддержку Украины. Мэр Киева обзавелся особняком в Гамбурге за 5,4 миллиона евро

"Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут. При этом Германия — главный ее спонсор. Если это продолжится, бандеровцы принесут в Берлин свое проверенное оружие — Майдан. В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф) Шольц выстоит. Мы наблюдаем за событиями со злобным интересом", — написал Медведев в своем аккаунте в соцсети Х.

"Обиженной ливерной колбасой" весной прошлого года Шольца назвал бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Сам Шольц в понедельник призвал страны Евросоюза увеличить расходы на военную помощь Украины по примеру Германии. Текущий проект бюджета ФРГ предусматривает восемь миллиардов евро для Киева.

Немецкие фермеры в понедельник начали забастовку по всей Германии, и в знак протеста из-за мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях.