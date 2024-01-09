ПАРИЖ, 9 янв — ПРАЙМ. На пост премьер-министра Франции назначен 34-летний министр образования Габриэль Атталь, став самым молодым главой кабмина в истории республики, передает телеканал BFMTV. Франция вышла из инфляционного кризиса, заявил Ле Мэр

"Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром после отставки Элизабет Борн", — следует из сообщения.

Теперь Атталь должен представить президенту Макрону предложения по формированию нового кабинета министров. СМИ предполагают, что некоторые руководители, такие как глава Минфина Брюно Ле Мэр и глава МВД Жеральд Дарманен, могут потерять свои посты.

Ожидается, что свой пост также покинет министр транспорта Клеман Бон, ранее раскритиковавший закон об ужесточении иммиграции.

Ранее Атталь являлся активистом партии социалистов (PS) и был членом кабинета министра здравоохранения Марисоль Турен (2012-2017). Однако в 2016 году он присоединился к созданной Эммануэлем Макроном партии En marche (ныне "Возрождение"), позже став ее пресс-секретарем.

В мае 2022 года Атталь занимал пост министра-делегата по вопросам общественных счетов при Министерстве финансов, где работал под руководством главы ведомства Брюно Ле Мэра. В июле 2023 года Атталь был назначен министром образования страны.

Кроме того, Габриэль Атталь открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации. Состоит в отношениях с депутатом Европарламента и лидером партии "Возрождение" Стефаном Сежурне.