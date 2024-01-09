МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Судно с гуманитарной партией удобрений группы "Уралхим" для Зимбабве прибыло в мозамбикский порт Бейра и ожидает разгрузки, сообщили в администрации порта. Немецкая баржа с азотными удобрениями затонула в Дунае

"Cудно действительно прибыло в порт и ожидает в очереди на разгрузку", — сообщили в администрации, отвечая на соответствующий вопрос.

Гуманитарная партия удобрений объемом более 23 тысяч тонн, предназначенная для Зимбабве, в первой декаде декабря была погружена на судно в портах Риги, Латвия, и Гента, Бельгия. От порта Бейра в Мозамбике удобрения будут доставлены в Зимбабве наземным транспортом.

Всего "Уралхим" планировал безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тысяч тонн минеральных удобрений: в частности, более 77 тысяч тонн удобрений уже были отправлены в Малави и Кению, а в конце декабря была погружена партия объемом более 34 тысяч тонн, предназначенная для Нигерии. Первая гуманитарная поставка удобрений "Уралхима" из ЕС объемом 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в конце ноября 2022 года, а в марте 2023 года — доставлена в Малави.

Объединенная химическая компания "Уралхим" — один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".