ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв — ПРАЙМ. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии сообщила о задержании первых в 2024 году нарушителей на границе с Россией, следует из заявления погранотряда, опубликованного в социальной сети Х. Финляндия рассчитывает продлить срок закрытия границ с Россией

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть границу с Россией с 15 декабря до 14 января. Новое решение правительства Финляндии в отношении границы ожидается 11 января.

"Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала четырех человек в районе Париккала (Южная Карелия — ред.). Инцидент расследуется как подозрение в нарушении государственной границы", — сказано в тексте сообщения.

Ранее правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с русофобской политикой финских властей, которые обвиняют Россию в целенаправленной "инструментальной миграции" просителей убежища к границе.