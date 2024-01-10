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В Финляндии задержали первых в этом году нарушителей на границе с Россией
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Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии сообщила о задержании первых в 2024 году нарушителей на границе с Россией, следует из заявления погранотряда, опубликованного в... ПРАЙМ, 10.01.2024
общество , новости, в мире, россия, финляндия, граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв — ПРАЙМ. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии сообщила о задержании первых в 2024 году нарушителей на границе с Россией, следует из заявления погранотряда, опубликованного в социальной сети Х.
Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть границу с Россией с 15 декабря до 14 января. Новое решение правительства Финляндии в отношении границы ожидается 11 января.
"Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала четырех человек в районе Париккала (Южная Карелия — ред.). Инцидент расследуется как подозрение в нарушении государственной границы", — сказано в тексте сообщения.
Ранее правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с русофобской политикой финских властей, которые обвиняют Россию в целенаправленной "инструментальной миграции" просителей убежища к границе.