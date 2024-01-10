МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Мороз в Финляндии привел к дефициту аккумуляторов для автомобилей, сообщает в среду общественный вещатель Yle со ссылкой на ассоциацию поставщиков автомобильных услуг. Энергия на бирже в Финляндии подорожает в пять раз из-за морозов

"Из-за сильных морозов в Финляндии возникла нехватка аккумуляторов для новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания", — сказано в материале.

По словам председателя ассоциации поставщиков автомобильных услуг Харри Хейлимя, финские автосервисы жалуются, что у крупнейших оптовиков закончились аккумуляторы AGM и EFB, так как из-за усилившихся морозов многие захотели сменить разрядившиеся аккумуляторы.

Хейлимя ожидает, что дефицит аккумуляторов закончится, когда в стране установится стабильно умеренная погода.

На прошлой неделе в Финляндии день за днем устанавливался новый температурный рекорд. Температура в аэропорту Лапландии 5 января опустилась до минус 44 градусов, что стало рекордом низких температур для страны. На фоне морозов в стране было затруднено железнодорожное сообщение и движение общественного транспорта, резко возросла биржевая цена на электроэнергию.