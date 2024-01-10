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Мороз в Финляндии привел к дефициту аккумуляторов для автомобилей
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Мороз в Финляндии привел к дефициту аккумуляторов для автомобилей, сообщает в среду общественный вещатель Yle со ссылкой на ассоциацию поставщиков автомобильных услуг. "Из-за... ПРАЙМ, 10.01.2024
авто, бизнес, новости, в мире, финляндия, аккумуляторы, дефицит, мороз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Мороз в Финляндии привел к дефициту аккумуляторов для автомобилей, сообщает в среду общественный вещатель Yle со ссылкой на ассоциацию поставщиков автомобильных услуг.
"Из-за сильных морозов в Финляндии возникла нехватка аккумуляторов для новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания", — сказано в материале.
По словам председателя ассоциации поставщиков автомобильных услуг Харри Хейлимя, финские автосервисы жалуются, что у крупнейших оптовиков закончились аккумуляторы AGM и EFB, так как из-за усилившихся морозов многие захотели сменить разрядившиеся аккумуляторы.
Хейлимя ожидает, что дефицит аккумуляторов закончится, когда в стране установится стабильно умеренная погода.
На прошлой неделе в Финляндии день за днем устанавливался новый температурный рекорд. Температура в аэропорту Лапландии 5 января опустилась до минус 44 градусов, что стало рекордом низких температур для страны. На фоне морозов в стране было затруднено железнодорожное сообщение и движение общественного транспорта, резко возросла биржевая цена на электроэнергию.