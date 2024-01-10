2024-01-10T17:52:18+03:00
2024-01-10T17:52:18+03:00
2024-01-10T17:52:18+03:00
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Финны стали покупать меньше алкоголя
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Продажи алкогольной продукции в Финляндии снизились на 4,1% в 2023 году, что составило 3,4 миллиона литров, сообщает государственная сеть алкогольной продукции Alko. "В 2023 году... ПРАЙМ, 10.01.2024
общество , новости, в мире, финляндия, алкоголь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Продажи алкогольной продукции в Финляндии снизились на 4,1% в 2023 году, что составило 3,4 миллиона литров, сообщает государственная сеть алкогольной продукции Alko.
"В 2023 году у Alko было закуплено около 76,9 млн литров напитков, что на 4,1 процента меньше, чем в предыдущем году", – сказано в пресс-релизе на сайте компании.
Продажи в 2023 году снизились на 3,4 миллиона литров, уточняет компания. Компания объясняет снижение отчасти тем, что финны привозят алкоголь из поездок за границу.
"Рост цен в компании Alko был очень умеренным. В прошлом году цены на продукцию выросли в среднем на 2%", — приводятся слова директора по закупкам Ану Коскинен.
Alko – крупный источник дохода для государства. В прошлом году НДС на алкогольные напитки принес в казну Финляндии 854 миллиона евро.