МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Продажи алкогольной продукции в Финляндии снизились на 4,1% в 2023 году, что составило 3,4 миллиона литров, сообщает государственная сеть алкогольной продукции Alko. Французы стали значительно реже пить вино

"В 2023 году у Alko было закуплено около 76,9 млн литров напитков, что на 4,1 процента меньше, чем в предыдущем году", – сказано в пресс-релизе на сайте компании.

Продажи в 2023 году снизились на 3,4 миллиона литров, уточняет компания. Компания объясняет снижение отчасти тем, что финны привозят алкоголь из поездок за границу.

"Рост цен в компании Alko был очень умеренным. В прошлом году цены на продукцию выросли в среднем на 2%", — приводятся слова директора по закупкам Ану Коскинен.

Alko – крупный источник дохода для государства. В прошлом году НДС на алкогольные напитки принес в казну Финляндии 854 миллиона евро.