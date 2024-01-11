МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Проект о мобилизации украинцев отозвали с рассмотрения Верховной радой, вернули на доработку, заявил украинский депутат, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. В ВСУ начали забирать пожилых женщин, сообщил военнопленный

"Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", — сообщил он в Telegram.

По словам Арахамии, такое решение было принято по итогам закрытого совещания военного командования и заседания согласительного совета.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. 25 декабря 2023 года, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.

В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.