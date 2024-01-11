МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Украинские военные получили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер" от Запада, которые ранее использовались в Афганистане против советских войск, передает CNN ссылкой на украинских военных. В Литве признали, что Украина не добилась ожидаемых результатов

"Украинские военные (из подразделений) ПВО рассказали… что открывали ящики с отправленными Западом ПЗРК "Стингер", которые датируются войной… против советских войск в Афганистане, (то есть) на десятки лет старше, чем некоторые из (украинских) солдат", — отмечается в сообщении.

Американский ПЗРК "Стингер" был разработан концерном General Dynamics для поражения самолетов, вертолетов и беспилотников. Во второй половине 1980-х годов США поставляли "Стингеры" в Афганистан, что заставило советские войска изменить тактику ведения боя.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что украинские военные столкнулись с нехваткой управляемых зенитных ракет и не могут полностью закрыть небо системами ПВО. Поэтому они хотят усилить оборону западной техникой.

Российская сторона ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.