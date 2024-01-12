МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Правительство Израиля заранее получило уведомление о нанесении авиаударов США по Йемену и готово к любому ответу со стороны повстанцев-хуситов, передает американское издание Axios со ссылкой на израильского чиновника. Хуситы заявили, что продолжат блокировать Красное и Аравийское моря

"Израильский чиновник, который заявил, что его правительство заблаговременно получило уведомление об ударах в Йемене, сказал, что страна находится в состоянии повышенной готовности к любому ответу со стороны хуситов и других про-иранских прокси", — отметили в издании.

В ночь на пятницу ВВС США и Великобритании нанесли авиаудары по четырем провинциям Йемена, включая столицу Сану. Хуситы в ответ заявили о нанесении ударов по военным базам США и Великобритании, а также американскому кораблю в Красном море.

Представители хуситов неоднократно заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей.

Издание Financial Times 11 января сообщило, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс после отражения ВМС страны совместно с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по ним.

Согласно данным телеканала CNN, повстанцы-хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства и обещал продолжить действия. Западная поддержка Израиля в секторе Газа вызывает предупреждения арабских и мусульманских стран о возможном распространении конфликта на весь регион.