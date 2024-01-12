МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Пропажу поставляемого Киеву оружия можно объяснить тем, что "воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне" и все выделяемые Западом деньги тоже будут разворованы, написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Сенатор: Украина попросила российские активы в силу "привычки"

По словам политика, Пентагон не контролировал поставки Украине вооружений, поэтому пропало около 40 тысяч единиц оружия, в числе которых дроны-камикадзе, боеприпасы и приборы ночного видения, стоимость которых оценивается примерно в один миллиард долларов.

"Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи. И это очень хорошо… Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать", — написал Медведев.

Зампред Совбеза России заключил, что сколько бы Соединенные Штаты не выделяли средств на помощь Киеву, они все будут разворованы.

Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.