МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Страны Евросоюза намерены до марта отправить в Красное море как минимум три военных корабля с целью остановить нападения хуситов на торговые суда, передает EUobserver со ссылкой на документ. Maersk пустит суда вокруг Африки, чтобы избежать Красное море

Агентство Bloomberg ранее опубликовало информацию о намерении стран-членов ЕС возможность провести новую военно-морскую операцию в Красном море на фоне атак хуситов на торговые суда. "Чтобы (операция — ред.) была эффективной, цель по формированию сил должна включать по крайней мере три эсминца или фрегата, предназначенных для целей ПВО, с многоцелевыми возможностями как минимум на один год", — пишет издание.

В публикации также отметили, что Евросоюз планирует также направить в Красное море "авиационные средства раннего предупреждения" со "спутниковой поддержкой".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда.

С 19 ноября 2023 года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представители хуситов, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.