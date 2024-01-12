ВАШИНГТОН, 12 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подвергся жесткой критике со стороны членов конгресса США, так как разрешил удары по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов без предварительной консультации, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источники в местных органах власти. ВВС США нанесли удары по более 60 объектам хуситов

Согласно заявлениям и Республиканской и Демократической партий, действия президента "нарушают первую статью Конституции США", закрепляющую за конгрессом всю полноту законодательной власти. Член конгресса от Демократической партии Вэл Хойли заявила, что конгресс не давал свое одобрение на осуществление авиаударов. Некоторые конгрессмены сравнили произошедшее с началом войны в Ираке.

"Именно поэтому я голосовала против войны в Ираке. Насилие порождает насилие. Нам нужно прекращение огня, чтобы предотвратить смертоносную, дорогостоящую и катастрофическую эскалацию", — сообщила в социальной сети Х конгрессвуман от демократов Барбара Ли.

Член конгресса от Республиканской партии Нэнси Мэйс призвала потребовать от американского лидера придерживаться положений закона, так как решение о начале войны принимает конгресс.

Тем не менее, сенатор-республиканец Роджер Викер отметил, что удар можно было нанести и ранее, но он стал хорошим первым шагом к восстановлению порядка в Красном море.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиадуры по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Согласно заявлению представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии, США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.