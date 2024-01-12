Эрдоган: США и Британия стремятся превратить Красное море в "кровавое озеро"
АНКАРА, 12 января — ПРАЙМ. Нанося авиаудары по Йемену западные страны пытаются превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Не было соразмерных действий. Была применена непропорциональная сила. Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро", — отметил глава турецкого государства.
Эрдоган также отметил, что Йемен ответит им в регионе, собрав все силы.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Согласно заявлению представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии, США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Согласно данным посольства России в Йемене, информация о пострадавших в ходе атаки россиянах пока не поступала.
Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Аллах" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://1prime.ru/global/20240112/842783617.html