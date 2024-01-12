АНКАРА, 12 января — ПРАЙМ. Нанося авиаудары по Йемену западные страны пытаются превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Конгресс США раскритиковал Байдена за решение нанести удар по хуситам

"Не было соразмерных действий. Была применена непропорциональная сила. Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро", — отметил глава турецкого государства.

Эрдоган также отметил, что Йемен ответит им в регионе, собрав все силы.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Согласно заявлению представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии, США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Согласно данным посольства России в Йемене, информация о пострадавших в ходе атаки россиянах пока не поступала.

Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Аллах" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.