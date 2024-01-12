МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. США не намерены отправлять дополнительные силы в район Красного моря на фоне ударов по Йемену, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Матвиенко назвала удары по Йемену очередным беззаконием США

В декабре прошлого года Америка заявила о начале международной операции "Страж процветания" для защиты судоходства в Красном море на фоне захватов "Ансар Аллах" кораблей, связанных с Израилем.

"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена. Организовала нападения на суда в Красном море, которые связаны с Израилем, в ответ на агрессию Тель-Авива против палестинцев.

"У США нет планов отправлять дополнительные силы в регион", — сказал Райдер. Его слова приводит агентство Reuters.

Официальный представитель Пентагона добавил, что США, по предварительным данным, добились "хорошего эффекта" от ударов по Йемену. При этом, подчеркнул он, Вашингтон не фиксировал каких-либо ответных действий со стороны хуситов.

Кроме того, по словам Райдера, США и союзники готовы при необходимости предпринять дальнейшие действия в отношении хуситов.

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде. Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем.