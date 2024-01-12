МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму порядка 3,2 миллиарда долларов на 2024 год. В Европе назвали удары США и Британии по Йемену самообороной

12 января дипломат прибыл на Украину и напомнил, что его страна продолжит помогать местному правительству. Киев и Лондон подписали договор о гарантиях безопасности, который будет действовать до вступления Киева в НАТО, отметила издание "Европейская правда".

"Великобритания анонсирует крупнейший единственный пакет помощи с начала войны — это пакет на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 миллиарда долларов), куда войдут противовоздушная техника, противотанковое оружие, дальнобойные ракеты, снаряды и подготовка украинских военных ", — указал Сунак на пресс-конференции в Киеве.

Минобороны Британии уточнило, что новый пакет военной поддержки будет содержать примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.