КИШИНЕВ, 13 янв — ПРАЙМ. Украинский конфликт будет длиться долгое время и может не разрешиться даже в 2025 году, считает замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24. Симулирует благодарность. На Западе отреагировали на жалобы Зеленского

"Этого (урегулирования конфликта — ред.) не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом", — сказал он.

Джоанэ отметил, что НАТО ожидает затяжного конфликта с наступлениями и контрнаступлениями, а также "с завоеванием и потерей территорий". По его словам, блок будет продолжать оказывать военную помощь Киеву.

Также замгенсека НАТО призвал не допустить возможного приближения российских военных к румынской границе.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Через три месяца прездиент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" буксует, и назвал его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.