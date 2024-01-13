МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден должен быть привлечен к ответственности прежде чем он развяжет третью мировую войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя удар США и Великобритании в Йемене. Байден сможет обхитрить конгресс по вопросу помощи Украине, пишет СМИ

"Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН… Если США — правовое государство, Байден должен быть привлечён к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, он подчеркнул, что Байдену нужна "маленькая победоносная война", чтобы отвлечь внимание избирателей от неудач на Украине и проблем США. По словам Володина, это и является причиной того, что администрация американского президента не уведомила Конгресс США о нападении.США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.

Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.