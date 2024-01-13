МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Новое, подписанное накануне в Киеве соглашение о британо-украинском сотрудничестве в сфере безопасности не оставляет Украине шансов разрешить конфликт путем переговоров, это делает ее "разменной монетой" в политических стремлениях Лондона, заявили в посольстве России в Лондоне. Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине

"Лондон продолжает рассматривать эту страну как нацеленный против России геополитический инструмент. Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее "разменной монетой" в авантюрах англосаксов в Евразии", — сообщается в документе.

Также отмечается, что новые покеты военной помощи Киеву со стороны Великобритании не изменят общего соотношения сил и катастрофического для Украины исхода конфликта, а лишь приведет к затягиванию боевых действий.

"На сей раз Риши Сунак пообещал выделить еще больше средств на закупку смертоносных вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия и ударные дроны. Эти поставки не изменят общего соотношения сил и катастрофического для Украины исхода конфликта. Зато будут способствовать затягиванию и ужесточению боевых действий, а значит, приведут к новым жертвам. Лицемерно на этом фоне выглядят "крокодиловы слезы" британского руководства о загубленном будущем Украины", — заявили в посольстве.

Согласно заявлению дипломатической миссии, выделяемые Британией средства на поддержку Украины стоило бы потратить на борьбу с кризисом в стране.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего пакета финансовой поддержки Киеву на сумму порядка 3,2 миллиарда долларов.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности. Кроме того, по его словам, Москва не намерена раскручивать маховик украинского конлфикта, она стремится закончить его.